Turok zählt zu den absoluten Shooter-Klassikern und war einst ein echter Blockbuster. 2015 wurde bereits ein Remaster für den PC veröffentlicht, nun könnte eine weitere Plattform im Konsolenbereich folgen.

Als Turok: Dinosaur Hunter im Jahr 1997 für Nintendo 64 und PC veröffentlicht wurde, zählte der Shooter zu den absoluten Genre-Größen und erfreute sich zahlreicher Spieler, die als namensgebender Held Jagd auf Dinosaurier machten. Der Titel feierte 2015 in Form eines PC-Remasters dann ein Comeback und erscheint nun erneut auf der Bildfläche.

Gut möglich ist nämlich, dass es in Kürze auch eine Umsetzung für Microsofts Xbox One geben könnte. Darauf lässt ein neuer PEGI-Eintrag schließen, der nun im Netz via Twitter die Runde macht. Das von den Night Dive Studios entwickelte Spiel hat nun in Europa eine Alterseinstufung ab 16 Jahren via PEGI für die Xbox One erhalten, dürfte also womöglich schon bald für die Konsole zu haben sein.

Eine echte Überraschung wäre dieser Schritt nicht, denn die Entwickler kommunizierten bereits vor rund zwei Jahren Absichten, das Spiel auch auf die Xbox zu bringen. Eine offizielle Stellungnahme bzw. Ankündigung steht aber auch in Anbetracht der PEGI-Einstufung noch aus und ist umso interessanter, als dass das im PEGI-Eintrag genannte vermeintliche Release-Datum am 02.01.2018 bereits verstrichen ist. Wir halten euch über die weiteren Entwicklungen natürlich auf dem Laufenden.