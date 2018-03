Kurzinfo

Die TT Isle of Man ist bei Motorradfans weltweit bekannt. Seit über 100 Jahren rasen die Fahrer mit 300 km/h und mehr über die Dorfstraßen, um auf den 60 Kilometern der Strecke über 200 Kurven zu bewältigen. TT Isle of Man bietet eine exakte Reproduktion des Rennens, das 1:1 per Laserscan ins Spiel gebracht wurde.