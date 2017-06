Trust Gaming setzt ebenfalls auf die Zusammenarbeit mit professionellen Zockern und hat sich eine Partnerschaft mit Epsilon eSports gesichert, die heute offiziell verkündet wurde.

Epsilon eSports umfasst verschiedene Profi-Mannschaften, die Wettstreits in Counter-Strike antreten: Global Offensive, Call of Duty, Hearthstone, FIFA und H1Z1. Darüber hinaus ist Epsilon der am häufigsten ausgezeichnete Verbund von Konsolenspielern, der diverse Europameisterschaften in Call of Duty gewann in den Jahren 2011 bis 2014.

Epsilon eSports und Trust Gaming werden auf verschiedenen Ebenen zusammenarbeiten: Trust Gaming rüstet die Epsilon-Player mit Mäusen, Mauspads und Tastaturen aus und greift auf die Expertise der Epsilon-Mitglieder zurück, um die Gamer-Produkte weiter zu optimieren. Darüber hinaus wird Trust Gaming gemeinsam entwickelte Produkte und Artikel mit dem Epsilon-Branding anbieten.

Trust Gaming und Epsilon arbeiten an neuen Videos und Fotos und werden das auch in Zukunft tun, beispielsweise im Epsilon House, dem EGO Center in Brüssel oder bei anstehenden Veranstaltungen. Epsilon-Fans können ihren Idolen bei Turnieren über die Schulter schauen. Künftig haben sie zudem die Chance, sich mit ihnen zu treffen und gegen sie zu zocken am Stand von Trust Gaming bei verschiedenen Gaming-Events in Europa.