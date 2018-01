Gaming-Hardware auf der Dreamhack in Leipzig ausprobieren

Vom 26. bis 28. Januar 2018 findet in Leipzig wieder einmal die Dreamhack statt. Trust Gaming ist vor Ort und gibt Spielern die Möglichkeit, Hardware auszuprobieren und zu reduzierten Preisen einzusacken.

Der DreamStore powered by Media Markt bietet den Dreamhack-Besuchern ein umfangreiches Sortiment: Von PCs und Notebooks für Gamer über Monitore, Mäuse, Tastaturen oder Headsets bis hin zu Mauspads, Grafikkarten und Festplatten reicht das Angebot. Trust Gaming ist mit vielen seiner Produkte vor Ort.

Zu den während der Dreamhack präsentierten Neuheiten gehören das GXT 890 CADA RGB sowie das GXT 354 Creon 7.1 Headset. Bei der GXT 980 CADA RGB handelt es sich um ein mechanisches Gaming-Keyboard mit RGB-Beleuchtung. Die Tastatur ist mit Outemo-Red-Schaltern bestückt und bietet Anti-Ghosting, N-Key-Rollover und eine Reaktionszeit von 5 ms nebst Polling Rate von 1.000 Hz.

Das GXT 354 Creon Gaming-Headset bietet virtuellen 7.1 Sound via USB-Anschluss mit zwei Meter langem Kabel. Im bequemen, weich gepolsterten Überohr-Kopfhörer stecken 40-mm-Aktivlautsprecher mit Bassvibration. Das Mikrofon des Headsets ist klappbar, die im Kabel integrierte Fernbedienung regelt die Lautstärke und schaltet auf Wunsch das Mikrofon stumm.

Außerdem lädt Trust Gaming alle Dreamhack-Besucher an seinen Stand ein, wo an zwölf PCs verschiedene Games nebst der Trust-Hardware ausprobiert werden können. Am Ende jedes Dreamhack-Tages verlost Trust Gaming drei Hauptgewinne.