Der Strategietitel Tropico 6 wurde verschoben. Die Entwickler benötigen weitere Zeit für die Fertigstellung des Projekts.

Der Publisher Kalypso Media und die Entwickler von Limbic Entertainment haben bekanntgegeben, dass Tropico 6 später erscheinen wird. Zunächst war der Strategietitel rund um El Presidente noch für 2018 geplant. Aktuelle Pläne beinhalten eine Beta-Phase via Steam, die im Herbst dieses Jahres stattfinden soll und eine Veröffentlichung der PC-Version im Januar 2019. Im Sommer 2019 sollen dann Umsetzungen für die PlayStation 4 und Xbox One folgen.

Als Begründung wurde mitgeteilt, dass Tropico 6 der größte und beste Teil der Tropico-Reihe werden soll und die Entwickler zusätzliche Zeit benötigen. Erstmals kommt in Tropico 6 auch die Unreal Engine zum Einsatz, welche die Spielwelt so realistisch wie nie präsentieren soll.

In der Tropico-Reihe übernehmt ihr die Rolle von El Presidente und führt das Land entweder als gefürchteter Diktator oder als beliebter Staatsmann an. Erstmals könnt ihr auch die Weltwunder stehlen und euren Balkon individualisieren, von dem aus ihr die Reden an das Volk haltet. Weitere Informationen soll es zur anstehenden Gamescom in Köln geben. Wir halten euch auf dem Laufenden.