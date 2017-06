Kalypso Media hat heute offiziell Tropico 6 angekündigt und auch bereits den Release-Termin eingegrenzt. Bald dürft ihr wieder auf einem Insel-Paradies den Diktator raushängen lassen.

Es gibt einen Grund zur Freude für alle Fans der Tropico-Reihe. Kalypso Media hat heute offiziell Tropico 6 angekündigt. Die beliebte Aufbau-Strategiereihe kehrt demnach im Jahr 2018 zurück. Der Titel erscheint für den PC, die PlayStation 4 und die Xbox One. Einen genauen Termin gibt es noch nicht. Auch erste Infos über den Titel fehlen noch.

Was wir allerdings mit Sicherheit sagen können ist, dass ihr wieder in die Roll eines kleinen Insel-Diktators schlüpft und euch ein kleines Paradies aufbauen dürft. Dabei werdet ihr euch auch wieder mit den liberalen, westlichen Mächten anlegen, die euch wie immer an den Karren pinkeln wollen. Und das nur, weil sie nicht zufrieden sind mit euren Arbeitsbedingungen oder ihr einen Militärstaat gründet. Die sollen sich mal nicht so anstellen!