Release-Termin: An diesem Tag beginnt der irre Spaß

Trials Rising hat einen Release-Termin. Ubisoft hat auf der Gamescom verraten, wann das verrückte Motocross-Spiel erscheint.

Ubisoft hat heute auf der gamescom angekündigt, dass Trials Rising weltweit am 12. Februar 2019 erscheint. Das Spiel wird gleichzeitig für PlayStation4, Xbox One, Switch und PC veröffentlicht. Solltet ihr einen Zugang zur Closed Beta erhalten, könnt ihr euch vom 13. bis zum 17. September in den Motorrad-Plattformer stürzen.

In Trials Rising hüpft, fahrt und scheitert ihr auf Schauplätzen auf der ganzen Welt und stellen ihr fahrerisches Talent auf über hundert Strecken unter Beweis. Dabei verschlägt es euch auch an prominente Orte wie den Eiffelturm oder die Chinesische Mauer.

Jeder Spieler verfolgt seine Karriere in einer Liga, einer Serie von weltweit verteilten Strecken, die es zu erobern gilt, bevor das Stadion-Finale beginnt. Das Stadion-Finale bei Trials Rising ist ein Event, in dem ihr in einem K.O.-Turnier über drei Runden gegen sieben andere Spieler antretet. Die besten Fahrer schalten eine neue Liga frei und setzen ihre Karriere fort.