Das Warten hat bald ein Ende: Urban Games hat bekannt gegeben, wann Transport Fever auf Steam erhältlich ist. Dann könnt ihr euer Logistikgeschick zu Land, zu Wasser und in der Luft unter Beweis stellen.

Die Städteplaner bei Urban Games haben das Veröffentlichungsdatum für Transport Fever bekannt geben. Am 8. November erscheint die Transport-Simulation für PC, Mac und Linux. In Transport Fever könnt ihr Städte entwickeln, ihre Zukunft gestalten und die Logistik der Wirtschaft über ein Logistiknetzwerk auf Gleisen, Straßen, dem Wasser und in der Luft abwickeln. Das Spiel ist ab sofort vorbestellbar. Kauft ihr es vor Launch, erhaltet ihr einen Vorbesteller-Rabatt von 10 Prozent. Zusätzlich dürfen sich Besitzer des Vorgängers Train Fever über einen Treue-Rabatt von 25 Prozent freuen, wenn sie bis zum Launch bestellen.

In unserer Vorschau konnten wir uns bereits einen Eindruck von der Logistik-Simulation verschaffen. Dort verraten wir euch unsere erste Einschätzung, ob sich der Kauf lohnen könnte.