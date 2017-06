Psychologischer VR-Thriller in Kooperation mit Elijah Wood

Ubisoft intensiviert seine Bemühungen im Virtual-Reality-Bereich weiter und hat mit Transference einen neuen Titel offiziell angekündigt.

In Zusammenarbeit mit Schauspieler Elijah Wood aka Frodo aus "Der Herr der Ringe" stellte Ubisoft haute mit Transference einen neuen VR-Titel offiziell vor. Der SpectreVision-Titel soll im Frühjahr 2018 für PlayStation VR, Oculus Rift und HTC Vive erscheinen; zudem ist auch eine Non-VR-Version für Xbox One, PS4 und PC geplant.

Laut Ubisoft handelt es sich um einen psychologischen Thriller, der von einer in Ubisoft Montreal ansässigen Abteilung namens FunHouse in Kooperation mit der von Elijah Wood, Daniel Noah und John C. Waller gegründeten Produktionsfirma SpectreVision entsteht.

Ihr bewegt euch in Transference durch eine digitale Nachbildung des Geistes und arbeitet daran, die Geheimnisse eines Hauses aufzudecken, das eine verzerrte Realität in sich birgt. Während ihr den Verstand erforscht und die Geheimnisse des Hauses lüftet, werdet ihr auf eine Familie treffen, deren Mitglieder ihre eigene Geschichte und Sichtweise auf die Geschehnisse haben, die tief in ihren Erinnerungen vergraben liegen. Alle Entscheidungen werden Konsequenzen nach sich ziehen und sich auf das Schicksal der Familie auswirken.