Der VR-Psycho-Thriller von Elijah Wood, Transference, bekommt vor dem Release nächsten Monat eine kostenlose Demo spendiert.

Ubisoft hat heute eine eigenständige Demo zum Psycho-Thriller Transference angekündigt, die ab sofort auf PlayStationVR und PlayStation4 erhältlich ist. Das Spiel wurde von Ubisoft Montreal in Kooperation mit SpectreVision, der Produktionsfirma von Elijah Wood, Daniel Noah und John C. Waller, entwickelt. Transferencel ist ab dem 18. September in VR für PlayStation VR, Oculus Rift und HTC Vive sowie Non-VR für PlayStation 4, der Xbox One sowie Windows PC verfügbar und kann bereits vorbestellt werden.

Die Demo nimmt euch übrigens nichts vorweg. Es handelt sich um eine kurze Prequel-Episode namens Walter Test Case, in dem gezeigt wird, wie die Geschichte von Transference beginnt. Ihr bewegt euch in dem neuen VR-Spiel durch eine digitale Nachbildung eines Gedächtnisses und arbeitet daran, die Geheimnisse eines Hauses aufzudecken, das eine verzerrte Realität in sich birgt. Während ihr den Verstand erforscht und die Geheimnisse des Hauses lüftet, werdet ihr auf eine Familie treffen, deren Mitglieder ihre eigene Geschichte und Sichtweise auf die Geschehnisse haben, die tief in ihren Erinnerungen vergraben liegen.

Seid ihr neugierig auf Transference?