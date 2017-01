Version für die Xbox One terminiert

Der Plattformer TowerFall Ascension erscheint in diesem Monat für die Xbox One. Der Entwickler Matt Thorson hat den Termin bekanntgegeben.

Der Entwickler Matt Thorson hat angekündigt, dass TowerFall Ascension in diesem Monat für die Xbox One erscheinen wird. Der kompetitive Plattformer bietet Partien für bis zu vier Spieler. Ziel ist es, mit Pfeil und Bogen die Kontrahenten auszuschalten. Zahlreiche Power-Ups sorgen für Abwechslung und auch die Regeln können angepasst werden. Auch eine Kampagne ist im Spiel enthalten.

TowerFall Ascension erscheint am 25. Januar für die Xbox One. Auch die Expansion Dark World ist am Veröffentlichungstag zu erwerben.