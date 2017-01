Der Veröffentlichungszeitraum für Toukiden 2 wurde zuletzt zwar eingegrenzt, ein konkretes Datum gab es zunächst aber weiter nicht. Das hat sich heute nun geändert.

Koei Tecmo hat heute in einer Pressemitteilung den konkreten Erscheinungstermin des Sequels Toukiden 2 in Europa bestätigt. In hiesigen Gefilden wird der Titel zunächst für PlayStation 4 und PS Vita zu haben sein; der Release fällt dabei auf den 24. März 2017, den sich Interessierte am Dämonenjagd-RPG damit rot im Kalender anstreichen dürfen.

In Toukiden 2 übernehmt ihr die Rolle eines mysteriösen Slayers, der von einer Gruppe verschiedenster Charaktere begleitet wird. Darunter befinden sich Hakase, ein Professor, der die Wahrheiten dieser Welt erforschen will und Tokitsugu, ein Machina, in dem eine menschlichen Seele haust. Des Weiteren steht euch eine Gruppe Slayer bestehend aus Gwen, ein britischer Meister des Schwertes und des Schildes, sowie dem ehemaligen Dieb und gefürchteter Kämpfer an der Kettenpeitsche, Homura, zur Seite. Zusammen geht ihr auf Dämonenjagd.

Vorbesteller erhalten als Bonus-Inhalt eine Tenko-Kostüm-Rüstung. Neben diesem kosmetischen Extra gibt es in der Pre-Order-Version auch "Sanada Masayuki", "Sanada Noboyuki", "Sarutobi Sasuke" und "Chiku Rin In" Mitama als zusätzliche Inhalte, um die Fähigkeiten der Spielfigur zu stärken und sie auf ihrem Oni-jagendes-Abenteuer vorzubereiten.



Neben dem Release auf den Sony-Konsolen ist auch ein rein digitaler Release für den PC via Steam geplant.