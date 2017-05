Toukiden 2 bekommt noch in diesem Monat eine spezielle Free-to-Play-Umsetzung spendiert. In dieser könnt ihr euch mit anderen Mitspielern in den Kampf gegen die Dämonen wagen.

Der Publisher Koei Tecmo hat eine Veröffentlichung von Toukiden 2: Free Alliances für den Westen bestätigt. Es handelt sich um einen Ableger von Toukiden 2, der ein Free-to-Play-Modell verfolgt. Zusammen mit anderen Spielern nehmt ihr gemeinsam Missionen an und begebt auch in den Kampf gegen die Oni. Eure Charaktere besitzen Ausdauer, die sich in Echtzeit wieder auflädt. Alternativ könnt ihr hier Echtgeld in Edelsteine investieren, die euch eine sofortige Erfrischung bieten.

Toukiden 2: Free Alliances erscheint am 30. Mai digital und kann kostenlos gespielt werden. Der Titel wird für die PlayStation 4 und PlayStation Vita erhältlich sein und beinhaltet Ingame-Käufe.