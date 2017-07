NIS America und flashpoint mussten heute eine Verspätung der Veröffentlichung von Touhou Kobuto V: Burst Battle bekannt geben.

Per Pressemitteilung wurde die Veröffentlichung nun auf den 13. Oktober 2017 gelegt. Ursprünglich war geplant, Touhou Kobuto V: Burst Battle am 08. September in den hiesigen Gefilden auf den Markt zu bringen. Ihr werdet euch also nur knapp fünf Wochen länger gedulden müssen.

Neben PlayStation Vita und Nintendo Switch wird der 3-D-Shoot-'em-Up-Fighter dann auch für PlayStation 4 erscheinen und auf der Sony-Heimkonsole gar PlayStation VR unterstützen.