NIS America und die flashpoint AG haben einen späteren Europatermin für Touhou Genso Wanderer verkündet. Als Trostpflaster gibt es schicke Goodies.

NIS America und die flashpoint AG geben per Pressemitteilung bekannt, dass Touhou Genso Wanderer erst am 24. März 2017 in Europa erhältlich sein wird. Ein Grund für diese Entscheidung nennt man nicht, es dürfte sich aber, wie so oft in diesen Fällen, um die üblichen Verzögerungen bei Entwicklung und Lokalisierung handeln.

Dafür wird das Taktik-Rollenspiel für die PS4 in einer schicken Box vertrieben, die ein echter Hingucker im Videospielregal sein dürfte. Neben Wendecover und einem Mini-Artbook wird der Erstauslieferungsmenge auch ein PS4-Downloadcode für den 2D-Hüpfer Touhou Double Focus beiliegen. Folglich solltet ihr euch mit dem Kauf des Titels vielleicht nicht zu lange Zeit lassen, da ihr ansonsten einen echten Mehrwert verpassen könntet.

Touhou Genso Wanderer erzählt die Geschichte von Reimu, einer Hakurei Shrine Maiden, die Licht ins Dunkel eines Vorfalls in der Welt Gensokyo briingen muss. Genretypisch begegnen Euch im Laufe des spannenden Abenteuers viele Charaktere und es gibt diverse Gegenstände und Schätze aufzuspüren.

Touhou Double Focus handelt von Aya und Momiji, die nach dem Studium eines magischen Buches in einer mysteriösen Welt landen. Aufgabe des Spielers ist es, die beiden auf der Suche nach ihrem Heimweg zu unterstützen.