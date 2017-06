Wenngleich Creative Assembly bereits am Nachfolger Total War: Warhammer II werkelt, so hat man auch den Erstling keineswegs vergessen. Im Laufe des Sommers soll noch mindestens ein neuer DLC veröffentlicht werden.

Bis zum Release des Sequels sollen Spieler in Total War: Warhammer bei der Stange gehalten werden. Daher haben die Entwickler von Creative Assembly in einem Blog-Eintrag nun noch mindestens einen weiteren Zusatzinhalt für das Strategiespiel in Aussicht gestellt.

Der nächste DLC soll den Namen "The Old Friend" tragen und in Verbindung mit einem neuen Spiel-Event später im Sommer 2017 veröffentlicht werden; einen konkreten Termin gibt es bisher aber noch nicht. Für das Paket wurde zudem auch eine neue Rasse in Aussicht gestellt; worum es sich bei dieser handeln wird, ist noch nicht bekannt. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden.