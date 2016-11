Nach einigen Gerüchten ließ Creative Assembly nun die Katze aus dem Sack: In Kürze wird das Strategiespiel um den Waldelfen-DLC erweitert.

Am 8. Dezember 2016 laufen in Total War: Warhammer die Waldelfen auf, das neue Volk wird für 17,49 Euro im DLC Realm of the Wood Elves enthalten sein. Laut Entwickler soll die Erweiterung die bisher umfangreichste des Strategiespiels werden und neben dem frischen Volk die Kampagne "Zeit der Offenbarung" sowie eine umfangreiche Kampagnen-Karte mitbringen.

Für die Waldelfen ist Gold nicht das einzige Zahlungsmittel, stattdessen müssen viele Ausbauten und das Anheuern von Eliteeinheiten in Bernstein bezahlt werden. Bernsteine erhaltet ihr nur durch den Bau von Ausgucken oder dem Einnehmen von Siedlungen, sie sind dementsprechend limitiert. Anders als die bisherigen Völker können Waldelfen übrigens alle Gebiete erobern, dort aber nur kleine Asrai-Vorposten aufbauen. Sie dienen zum Handel, der Truppenrekrutierung und der Verstärkung eurer Streitkräfte.

Zur Seite stehen den Waldelfen verschiedene Kreaturen wie Adler, Drachen oder Baummenschen. Insgesamt können sie nicht besonders viel einstecken, dafür aber umso stärker austeilen. Besonders der Fernkampf mit Pfeil und Bogen sowie mit anderen Geschossen zählt zu den größten Stärken.

Bis zur Veröffentlichung im Dezember erhalten Vorbesteller auf Steam zehn Prozent Rabatt.