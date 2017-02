Das Strategiespiel Total War: Warhammer wird auf dem PC in Kürze auch einen Karten-Editor spendiert bekommen. Für Nachschub dürfte künftig also gesorgt sein.

Entwickler Creative Assembly hat angekündigt, dass man einen Karten-Editor für das Strategiespiel Total War: Warhammer veröffentlichen wird. Der sogenannte "Battle Map Editor" wird - aus welchen Gründen auch immer - "Terry" heißen.

Das Tool befindet sich aktuell in einer Beta-Testphase via Steam. Dieses ist wird auch mit Windows 7 und Windows 8 kompatibel sein, die Testphase findet aber ausschließlich via Windows 10 statt. Weitere Instruktionen gibt es in den offiziellen Foren zum Spiel.

Mit dem Editor könnt ihr Custom- und Multiplayer-Karten inszenieren. Auch Umgebungsmodelle, SFX und VFX stehen hierfür zur Verfügung. Terraforming, KI, No-Go-Regionen und viele Individualisierungsoptionen sind ebenfalls an Bord. Dank Live-Map-Transfer könnt ihr anschließend simpel ein Spiel auf einer eigenen Karte hosten und die anderen Spieler werden diese automatisch herunterladen, um direkt starten zu können. Nach der Schlacht werden die Karten wieder gelöscht, sofern diese nicht manuell im Spielverzeichnis abgelegt wird. Via Steam Workshop wird das Teilen von Karten ebenfalls möglich sein.