Sega und Creative Assembly kündigten eine Reihe neue Ableger für die Total-War-Reihe an. Diese hören auf den Namen Total War Saga und legen ihren Fokus auf spezielle Ereignisse in der Geschichte.

Sega und Creative Assembly kündigten ein neues Projekt namens „Total War Saga“ an. Dabei soll es sich um Spin-Offs der Total-War-Reihe handeln, die nicht Jahrhunderte der Geschichte eines Landes umfassen, sondern sich auf spezielle, historische Ereignisse fokussieren, ähnlich wie es bereits der Ableger Fall of the Samurai für Total War: Shogun II tat.

Damit ist auch klar, dass die Spiele nicht unbedingt kurz ausfallen, nur weil es sich um einzelne Ereignisse in der Geschichte handelt. Die Map soll sich dabei am Spin-Off Total War: Attila orientieren. In welcher Epoche das erste Total-War-Saga-Spiel stattfindet, ist bisher noch nicht bekannt. Auch einen Release-Zeitraum gibt es noch nicht, außer, dass es nach Total War: Warhammer II und vor dem nächsten, große historischen Titel der Reihe veröffentlicht werden soll. Innerhalb der nächsten Monate wollen Sega und Creative Assembly das Spiel komplett enthüllen.