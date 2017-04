Das in einem düsteren Fantasy-Szenario angesiedelte Total War: Warhammer hat erst durch einen DLC Blut und Verstümmlungen auf dem Schlachtfeld erhalten. Über den offiziellen Twitter-Account der Strategie-Reihe wurde nun bekannt, wie dieses Feature im kommenden Total War: Warhammer II integriert wird.

Obwohl die Warhammer-Welt mit all ihren Schlachten ein düsteres und brutales Fantasy-Szenario bietet, wurde bei Total War: Warhammer auf allzu heftige Gewaltdarstellung verzichtet. Erst der Zusatzinhalt "Blood for the Blood God" brachte literweise Blut und Verstümmlungen auf die Schlachtfelder der Alten Welt. Wie nun über Twitter bekanntgegeben wurde, geht Creative Assembly beim kommenden Nachfolger einen ähnlichen Weg. Allerdings wird kein neues "Blood & Gore Pack" benötigt. Stattdessen verwendet Total War: Warhammer II ebenfalls die bereits erhältliche Erweiterung "Blood for the Blood God" des Vorgängers. Besitzer des für 2,49 Euro erhältlichen Download-Contents können diesen also auch im nächsten Teil des Fantasy-Strategie-Titels nutzen.

Total War: Warhammer wurde etwa einen Monat nach der Veröffentlichung am 24. Mai 2016 um besagten Blood-&-Gore-DLC erweitert. Durch den Zusatzinhalt hat sich an den Schlachten selbst nichts geändert. Dafür spritzt mehr Blut und dieses bleibt an Soldaten kleben, Pfeile bleiben in getroffenen Kriegern und Leichen stecken oder Einheiten können Körperteile verlieren. Auch eine blutgetränkte Benutzeroberfläche und neue, globale Zufallsereignisse sorgen für mehr Gemetzel in Schlachten.

Die offizielle Ankündigung von Total War: Warhammer II erfolgte Ende März. Als Handlungsorte der neuen Kampagne wurden Ulthuan, Naggaroth, Die Südlande und Lustria bestätigt. Bei den bisher bekannten neuen Völkern, die in die Schlacht ziehen, handelt es sich um Echsenmenschen, Hochelfen und Dunkelelfen. Eine vierte Rasse ist aktuell noch geheim. Käufer beider Teile sollen die Möglichkeit erhalten eine große, kombinierte Kampagnenkarte mit Regionen der Alten und der Neuen Welt zu nutzen. Total War: Warhammer II soll noch in diesem Jahr exklusiv für den PC erscheinen. Mehr über das Strategie-Spiel erfahrt ihr in unserer Vorschau zu Total War: Warhammer II.