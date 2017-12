Seit Ende September ist das PC-Strategiespiel Total War: Warhammer II erhältlich und wird seither mit frischen Inhalten versorgt. Als Nächstes steht nun wieder ein Kampagnen-DLC auf dem Plan. Wir verraten euch hier alle Details!

Unter dem Namen "Rise of the Tomb Kings" erscheint das nächste Kampagnen-Paket zu Total War: Warhammer II. Es ergänzt die bisherigen Kampagnen-DLCs zum Spiel, "Eye of the Vortex" und "Mortal Empires".

Was euch dieses Mal erwartet? In der heutigen Ankündigung versprechen die Macher "gigantische Legionen skelettierter Krieger und riesige, furchteinflößende Kriegsmaschinen", aber auch eine "neuartige Kampagnenerfahrung". Letztere will euch mit neuen, rassenspezifischen Spielmechaniken, Siegbedingungen und Atmosphäre in ihren Bann ziehen. Heerscharen von Skelett-Einheiten oder Steinkonstruktionen wie der Gruft-Skorpion sollen ihre Übriges tun.

Gegenüber den bisherigen Paketen reagieren die Macher außerdem auch auf das Feedback der Gamer, so dass "Rise of the Tomb Kings" keine ergänzende Story-Kampagne, dafür zwei zusätzliche Legendäre Anführer beinhaltet. Insgesamt erwarten euch daher vier Legendäre Anführer mit eigenen Fähigkeiten, Eigenschaften, Quest-Strängen, Ausrüstung und Herausforderungen. Bei den Vieren handelt es sich um die Gruftkönige Settra den Unvergänglichen, Khalida, Khatep und den einstigen Leutnant von Nagash, den heimtückischen Arkhan der Schwarze.

Alle weiteren Informationen zum DLC findet ihr hier auf der offiziellen Webseite; einen ersten Trailer zum DLC-Paket, das ab dem 23. Januar 2018 bereit stehen soll, gibt es anbei für euch.