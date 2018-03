Hunderte Einheitentypen mit unzähligen Spezialfähigkeiten, unterschiedliche Fraktionen und ein Dutzend Helden … Nachdem mich Total War: Arena anfangs mit seinen ausufernden Zahlen nahezu erschlagen hatte, war ich umso überraschter, wie schnell man in den Titel „reinkommt“. Selten habe ich ein Spiel erlebt, das die Formel vom „leicht zu erlernen, schwer zu meistern“ lehrbuchartiger auflöst wie dieses.

Indem man keine riesige Armee wie in den „großen“ Total-War-Spielen kommandiert, sondern lediglich drei Einheiten, wird Total War: Arena zu keinem Zeitpunkt unnötig kompliziert und spielt sich beinahe schon wie eine Strategievariante des Wargaming-Flaggschiffs World of Tanks – nur eben ohne ballern, dafür mit taktischem Stellungsspiel. Profis wiederum werden sich endlos damit beschäftigen können, den individuell bevorzugten Einheitenmix für sich zu finden.

Ebenso überrascht war ich, wie problemlos es sich in einem 10-Spieler-Team gestaltete, auch ohne Absprache eine sinnvolle Strategie zu entwickeln und durchzuführen, weil man durch die Draufsicht im Gegensatz zu den meisten teambasierten Online-Spielen stets den Überblick darüber hat, wo es „brennt“ und was die Mitspieler gerade vorhaben. Am 22. Februar startet die Open Beta.