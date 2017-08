PC-Strategiespiel in Kürze anspielen

Mit Total War: Arena steht der nächste Teil des bekannten Strategie-Franchise in den Startlöchern. In Kürze werdet ihr im Rahmen einer geschlossenen Beta-Testphase selbst Hand anlegen können.

Entwickler Creative Assembly und Publisher Wargaming Alliance haben zum Start in die gamescom in Köln angekündigt, dass es schon bald eine geschlossene Beta-Tesetphase im kommenden Taktik-Echtzeit-Strategiespiel Total War: Arena geben wird. Ab dem 01. September 2017 sollen ausgewählte Spieler weltweit die Chance haben, vorab Hand an den Titel anzulegen.

Mit dem Start der Cloed Beta stehen dann bereits drei Fraktionen des Titels zur Auswahl: die Römer, die Griechen und die Barbaren. Zehn historische Kommandanten sind ebenso an Bord, darunter beispielsweise Cesar, Leonidas und Boudicia, die Königin der Icener samt neuem Forschungsbaum. Insgesamt gibt es dann schon mehr als 140 Einheiten, die in den epischen 10-gegen-10-Kämpfen eingesetzt werden dürfen.

Alle Spieler der Closed Alpha erhalten automatisch Zugang zur geschlossenen Beta-Testphase. Weitere Details zur Closed Beta und den Teilnahmemöglichkeiten findet ihr auf der offiziellen Webseite unter totalwararena.net!