Ihr sucht bei Herbstwetter nach frischem Spielestoff am Wochenende? In Total War: Arena könnt ihr vorübergehend kostenlos eintauchen!

Creative Assembly und Wargaming Alliance veranstalten am Wochenende ein kostenloses Free-for-All-Wochenende in Total War: Arena. Damit können sich zum ersten Mal alle interessierten Spieler kostenlos ein Bild vom Tital machen. Bis dato war der spätere Free-to-Play-Titel lediglich Teilnehmern der Closed Beta offen.

Vom Freitag, den 03. November ab 15:00 Uhr bis Montag, den 06. November um 07:00 Uhr können nun alle Interessierten den Download starten und sich das Spiel ansehen. Alles was ihr zur Teilnahme benötigt, ist ein Wargaming.net-Account.

Das Free-for-All-Wochenende gewährt vollen Zugang zu Total War: Arena und bietet euch die Möglichkeit, eure taktischen Fähigkeiten in den 10-vs-10-Multiplayer-Matches zu testen. Zur Auswahl stehen drei aus der Geschichte bekannte Fraktionen. Ihr könnt zwischen den Römern, den Griechen und den Barbaren wählen, eure Einheiten zusammenstellen und euch in den historischen Arenen mit den Gegenspielern messen. Mit dem kürzlich veröffentlichtem Update 2.2 wurde zusätzlich ein neuer Kommandant der römischen Fraktion im Spiel implementiert: Lucius Cornelius Sulla Felix, ein Meister in defensiven und unterstützenden Taktiken.

Der Download des Spiel-Clients ist hier auf der offiziellen Webseite zu Total War: Arena möglich.