Was lange währt, wird endlich gut. So heißt das Sprichwort nun auch in Bezug auf das klassische Rollenspiel Torment: Tides of Numenera. Nach einigen Verzögerungen wurden nun die Entwicklungsarbeiten abgeschlossen.

Wie heute in einer Pressemail bekräftigt wurde, wird es in Bezug auf Torment: Tides of Numenera nun zu keiner Verzögerung mehr kommen. Die Entwicklungsarbeiten wurden zuletzt nämlich erfolgreich abgeschlossen; der Titel hat damit den ersehnten Gold-Status erreicht. Der pünktlichen Veröffentlichung am 28. Februar 2017 für PC, PS4 und Xbox One sollte damit nichts mehr im Wege stehen.

Darüber hinaus wurde auch ein interaktives Quest-Video zum Spiel veröffentlicht, das die komplexen Konsequenzen von wichtigen Entscheidungen im Spielverlauf demonstrieren soll. Im Trailer-Verlauf müsst ihr selbst Entscheidungen treffen und könnt so die unterschiedlichen Folgen herausfinden und ausprobieren.

Erzählter im Video ist Creative Lead Colin McComb, der euch wie ein traditioneller Rollenspiel-Gamemaster durch die Quest führt. Für das Abspielen wird ein Desktop-PC empfohlen; auf Mobilgeräten kann es unter Umständen zu Problemen kommen.