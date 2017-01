Am 28. Februar erscheint mit Torment: Tides of Numenera endlich der geistige Nachfolger des Rollenspiels Placescape: Torment für PC, PS4 und Xbox One. Publisher Techland hat nun Details zu den spezielleren Versionen vorgestellt.

Torment: Tides of Numenera ist zum Release in einer limitierten Day-One-Edition, sowie einer Collector‘s-Edition erhältlich. Die PlayStation 4 Version der Collector’s Edition erscheint in Deutschland exklusiv bei Gamestop. Kunden in der Schweiz und Österreich können die Collector’s Edition bei teilnehmenden Händlern erwerben. Vorbesteller erhalten außerdem bei teilnehmenden Händlern, das exklusive Steelbook im Torment: Tides of Numenera Design.

Hier die Inhalte der einzelnen Versionen:

Day-One-Edition:

Torment: Tides of Numenera

offizieller Soundtrack zu Torment: Tides of Numenera auf CD

100 seitiger digitaler Reiseführer

gedruckte Karte der Neunten Welt

exklusive In-Game-Rüstung

Collectors Edition:

Torment: Tides of Numenera – exklusive Day-One-Edition-Disc

Collectors Big Box

offizieller Soundtrack zu Torment: Tides of Numenera auf CD

80 seitiges gebundenes Artbook

100 seitiger gedruckter Reiseführer

20 cm Figur der Ersten Verstoßenen

gedruckte Karte der Neunten Welt

exklusive In-Game-Rüstung

Wer noch mehr über das Spiel wissen will, dem sei unsere Torment: Tides of Numenera Vorschau ans Herz gelegt, wir konnten das Rollenspiel kürzlich einige Stunden anzocken.