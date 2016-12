Der Publisher Techland und das Entwicklerstudio inXile Entertainment haben heute bekannt gegeben, wann Torment: Tides of Numenera erscheinen wird.

Das Rollenspiel, an dem unter anderem Brian Fargo und andere Veteranen beteiligt sind, wurde schon mehrmals verschoben. Jetzt soll der Release am 28. Februar 2017 stattfinden. Torment: Tides of Numenera wird dann in einer Day-One-Edition und einer Collector's Edition auf den Markt kommen.

Der thematische Nachfolger von Planescape: Torment ist 2013 als Kickstarter-Projekt gestartet, das damals von etwa 74.000 Menschen mit mehr als 4 Millionen Dollar unterstützt wurde. Seit Januar ist das Spiel bereits via Steam Early Access erhältlich. Torment: Tides of Numenera wird für den PC, die PlayStation 4 und die Xbox One veröffentlicht.