Aus dem Nichts kam damals das kleinere Projekt Torchlight und etablierte sich als ernstzunehmender Diablo-Konkurrent. Jetzt erhält die Action-RPG-Reihe eine weitere Fortsetzung.

Perfect World Europe und das Entwicklerstudio Echtra Games haben einen neuen Ableger der Action-RPG-Reihe Torchlight angekündigt. Der neue Serienteil wird den Namen Torchlight Frontiers tragen und soll als Shard-World-Action-RPG für die Plattformen PC, PS4 und Xbox One erhältlich sein.

Angesiedelt im Universum von Torchlight und Torchlight II bringt das neue Spiel viele Spielmechaniken und Merkmale der erfolgreichen Vorgänger zurück. Die Entwicklung wird von Max Schaefer geleitet, einem der Mitbegründer der früheren Entwickler von Runic Games und Blizzard North; zudem sind zahlreiche weitere erfahrene Entwickler im Team tätig.

Max Schaefer, CEO von Echtra Games, kommentiert die Ankündigung: "Das Torchlight-Universum in ein Shared-World-RPG weiterzuentwickeln, war schon immer ein Ziel für dieses Franchise und wir freuen uns, dass wir dies nun endlich realisieren können. Torchlight Frontiers wird sich durch ein lebendiges Universum auszeichnen, das sich wie Torchlight anfühlen wird, während wir dem Spiel mit unseren kreativen Ideen eine eigene Richtung geben. Das Team ist im Begriff, etwas ganz Besonderes abzuliefern, und wir freuen uns bereits darauf, dass die Fans der Reihe das Spiel auf der gamescom und der PAX West zum ersten Mal spielen können."

Erste Einblicke in Torchlight Frontiers gibt es auf der gamescom in Halle 8 an Stand B41. Dort wird eine frühe Demo des Spiels zur Verfügung stehen.