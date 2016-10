Monitor an und abschalten

Langsam, aber sicher sinken die Temperaturen, die Tage werden kürzer, die Sehnsucht nach einem sonnigen Fleckchen Erde wird größer. Ihr hattet dieses Jahr keine Zeit oder nicht das nötige Kleingeld, um zu verreisen? Dann solltet ihr die folgenden fünf Titel einlegen, um trotz des dichten Nebels draußen noch in Urlaubsstimmung zu kommen. Hier geht es allerdings nicht nur um malerische Strände. Um abschalten zu können, sind Waffen und dergleichen nicht zweckdienlich. Deswegen scheiden Titel wie Far Cry aus. Legt die Füße hoch und entspannt euch! Nehmt euch Zeit und blättert durch unseren Gameswelt-Reisekatalog.

Platz 5: Animal Crossing: New Leaf

Zieht eure kurzen Hosen an, das Hochdruckgebiet Animal Crossing: New Leaf sorgt für warmes Wohlfühlklima. Ohne Ziel und jeglichen Druck (okay, außer vielleicht ihr schaltet euer System aus, ohne zu speichern) lebt ihr einfach ein gemütliches Leben inmitten freundlicher Tiere. Selbst als Bürgermeister habt ihr genügend Zeit, die Füße hochzulegen und eines von K. K. s vielen Liedern zu lauschen. Fällt euch doch mal die Decke auf den Kopf, bringt euch Käpten zur Törtel-Insel mit ihren tropischen Früchten und dem angenehmen Wellenrauschen. Nur Fliegen ist schöner.