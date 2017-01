Im Westen nichts Neues: Auch wenn es 2016 kein großes neues RPG von Bioware, Bethesda, CD Projekt Red & Co. gab, war das vergangene Jahr beileibe kein schlechtes für Rollenspieler. Vor allem aus Japan schwappte so manche Genre-Perle über den Teich, und bereits abgeschrieben geglaubte Veteranen erlebten eine überraschende Wiedergeburt. Wir verraten euch, welche fünf Rollenspiele ihr 2016 gespielt haben müsst – oder 2017 unbedingt nachholen solltet.

Platz 5: World of Warcraft: Legion

Damit hätten wohl die wenigsten gerechnet: Elf Jahre nach dem Launch war zuletzt ein wenig die Luft raus aus World of Warcraft. „Nur mal eben ins neue Add-on reinschauen, der alten Zeiten willen“, sagten sich viele ehemalige Spieler – nur um am Ende wieder Wochen und Monate in und von Blizzards Fantasy-Welt gefangen zu sein. Die sechste World-of-Warcraft-Erweiterung ist die beste seit The Burning Crusade und Wrath of the Lich King und der Grund, warum die Welt von Azeroth trotz aller Unkenrufe noch lange nicht ausgestorben sein wird.

"Verdammt viel richtig gemacht": World of Warcraft: Legion Test bei Gameswelt