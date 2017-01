2016 sind wir ohne nennenswerten Schrecken davon gekommen. Die meisten Horrorspiele, auf die wir uns gefreut haben, wurden eingestampft oder verschoben. Da blieb abseits von viel VR-Müll nur wenig, dass uns eine Gänsehaut verpasste. Die fünf eisernen Kandidaten, die es dennoch geschafft haben, möchten wir in dieser Top 5 ehren.

Platz 5: Until Dawn: Rush of Blood

Ein echter Nachfolger des überaus erfolgreichen Horrortrips Until Dawn ist aus dem Rail-Shooter Rush of Blood für PlayStation VR zwar nicht geworden, trotzdem fühlten sich die schaurigen Achterbahnsequenzen realistisch an und schockten uns mehr als einmal. Für knapp zwei Stunden entlockten uns zahlreiche Jumpscares schrille Schreie, gerade rechtzeitig, bevor sich die Vorgehensweise völlig abnutzte. Als Starttitel, der unter Beweis stellen sollte, was PlayStation VR alles drauf hat und wie prädestiniert die Technik für das Genre ist, war Rush of Blood der optimale Einstand.