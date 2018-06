Wir warnen euch hiermit vor: Die Titel in dieser Top 10 werden viel, viel Zeit in Anspruch nehmen. Eine große Welt, massig Aufgaben und Kämpfe sowie eine ausladende Story sind bekanntlich die Zutaten für ein gutes RPG. Von all dem dürften die Spiele in unserer Top 10 mehr als genug haben ...

Platz 10: The Elder Scrolls VI + Starfield

Was Fans sich schon lange sehnlichst wünschen, wurde auf der E3 endlich Wirklichkeit: Bethesda kündigte The Elder Scrolls VI an! Mehr Infos gab es dazu leider nicht. Der sehr kurze Teaser vermittelt allenfalls einen ungefähren Eindruck vom neuen Setting – dafür gibt es erstmal nur den zehnten Platz in dieser Top 10.

Außerdem kündigten Bethesda auf ihrer Pressekonferenz noch das Science-Fiction-Rollenspiel Starfield an, von dem es allerdings lediglich ein Logo zu sehen gab und die Info, dass es erst auf der nächsten Konsolengeneration erscheinen wird. Egal, wird schon geil werden.