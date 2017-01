2016 gab es nicht nur herausragende Spiele, sondern auch besonders starke Trailer, bei denen es uns heiß und kalt den Rücken hinunterlief. Mit bombastischer Inszenierung und spannenden Andeutungen schafften die Entwickler genau das, was sie beabsichtigten: unsere Aufmerksamkeit zu erregen. Die zehn folgenden Trailer haben uns im vergangenen Jahr in besonderem Maße beeindruckt.

Platz 10: Red Dead Redemption 2 – Announcement Trailer

So funktioniert ein Teaser: Packe das Publikum mit einer wundervoll detailverliebten Welt, lasse es unausgesprochen wissen, was genau es gerade sieht, und halte ihm am Ende einen Leckerbissen hin, durch den es völlig ausflippt. So in etwa hat es Rockstar mit Red Dead Redemption gemacht. Der enormen Spannung waren die Teaser-Grafiken in den sozialen Medien einige Tage zuvor ebenfalls zuträglich.