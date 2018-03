Wer denkt sich so was aus?!

Platz 4: Bayonetta 1 und 2

Selbst nach dem dritten Durchspielen wissen wir noch immer nicht, ob wir in aller Gänze nachvollziehen können, was in Bayonetta 1 und 2 eigentlich passiert. Zeitsprünge, in denen wir Bayonetta, manchmal auch ihre beinahe gleich aussehende Mutter sehen, verschwurbelte Dialoge über die Augen der Welt und die Tatsache, dass die Handlung irgendwie nur durch Teil 2 komplett und noch verdrehter wirkt, wären schon genug, wenn es da nicht auch noch die kleine Cereza, eigentlich Bayonettas jüngeres Ich aus der Vergangenheit, gäbe.

Noch mehr Ereignisse, in denen Totgeglaubte aus Rückblenden in die Gegenwart geschickt werden, machen das inhaltliche Chaos beider Bayonetta-Spiele perfekt. Möglicherweise ist das ja auch gewollt, denn um den Gott des Chaos, Aesir, geht es vor allem im zweiten Teil. So viel haben wir noch mitbekommen.