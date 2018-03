Wer denkt sich so was aus?!

Platz 5: Katamari Damashii

Wenn der Papa besoffen das halbe Universum in Schutt und Asche legt, kann, zumindest in Katamari Damashii, nur der blaublütige Sohn des King of All Cosmos wieder für Ordnung im All sorgen. Folglich wird der Prinz auf die Erde geschickt, um mithilfe der Katamari, einer klebrigen Kugel, Gegenstände auf der Erde zu einem immer größeren Ball zu rollen, um Material für neue Sterne zu sammeln. So, Kinder, wurde unser Universum geschaffen. Vergesst den ganzen Mist mit dem angeblichen „Urknall“!