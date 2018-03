Wer denkt sich so was aus?!

Platz 6: 50 Cent: Blood on the Sand

In 50 Cent: Blood on the Sand, das als Sequel zu 50 Cent: Bulletproof fungiert, stehen noch die echten Probleme echter Menschen im Vordergrund. In einem städtischen Kriegsgebiet werden Rapper 50 Cent und die G-Unit für ein Konzert engagiert. Als der Veranstalter die versprochene Gage von 10 Millionen Dollar nicht zahlen kann, verspricht er ihnen einen diamantbesetzten Schädel als Entschädigung. Dieser wird prompt von einer paramilitärischen Gruppe unter Führung des Terroristen Kamal gestohlen. Infolge dieses Ereignisses scheuen 50 Cent und seine G-Unit keine Mühen, um das Relikt wiederzubeschaffen. Schon bald stellen sie aber fest, dass hinter den schrecklichen Vorkommnissen ein viel schlimmerer Strippenzieher als Kamal steht ...