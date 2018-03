Wer denkt sich so was aus?!

Platz 8: Michael Jackson's Moonwalker

Spiele, die auf einem Promi basieren, sind selten eine gute Idee. Spiele, die auf einem Film basieren, die auf einem Promi basieren, schreien geradezu danach, sich für die dümmsten Storys in Videospielen zu qualifizieren. In Michael Jackson's Moonwalker, das lose den Ereignissen des gleichnamigen Films folgt, muss der King of Pop gekidnappte Kinder aus den Fängen des bösen Mr. Big befreien. Angereichert mit einigen Jackson-Hits spiegelt Moonwalker den Alltag eines Stars aber so was von wider.