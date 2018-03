Wer denkt sich so was aus?!

Platz 9: Mr. Mosquito

Kaum jemand dürfte eine interessante Handlung in einem Spiel erwarten, in dem man in die Rolle eines Moskitos schlüpft. Modus Operandi ist es, als geflügelter Blutsauger im Haus der Yamadas umherzuschwirren und sich wie ein Weltmeister am Blut der Menschen zu laben. Denn nur mit genügend Lebenssaft könnt ihr den bevorstehenden harten Winter überstehen. Aber Vorsicht! Wenn ihr den Yamadas zu sehr auf den Sack geht, werden sie euch jagen und im schlimmsten Fall an die Wand klatschen. Eigentlich unspektakulär, aber dieses Leid schwüler Sommernächte in ein Spiel zu packen, ist schon ziemlich dämlich – aber irgendwie auch witzig.