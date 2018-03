Wer denkt sich so was aus?!

Platz 1: Genital Jousting

Ein Penis, der zum Jahrestreffen eine vorzeigbare Penispartnerin sucht und sich durch den Alltag als Penis stößt – müssen wir wirklich mehr sagen? Um die passende (Penis-)Dame zu finden, versucht es Penis John mit Luxusgütern, Fitness und Online-Dating. Am Ende findet er zwar nicht die große Liebe, aber zu sich selbst. Und sonst so? John arbeitet natürlich in einer Firma, die Vibratoren herstellt, und wird zum Produkttester degradiert, weil er wiederholt “zu spät kommt“. Selbst etwas so Unspektakuläres wie der Weg zur Arbeit wird bei Genital Jousting in Phallusform zum debilen Spaß für alle, die sich noch ein Fünkchen pubertären Humor bewahrt haben.

