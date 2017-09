Weihnachten steht vor der Tür. Richtig, zumindest die Publisher bereiten sich jetzt schon auf’s große Geschäft zum Jahresende vor. Das bedeutet für uns: Mehr Blockbuster als wir spielen können. Über diese zehn Games unter dem Baum würden wir uns besonders freuen.

Platz 10: Wolfenstein II: The New Colossus

Zum Fest hat Bethesda dieses Jahr einen besonders dicken Sack im Schlepptau. Mit The Evil Within 2, Dishonored: Tod des Outsiders und diversen Skyrim-Versionen, deckt der Publisher schon eine breite Palette an Geschmäckern ab, doch die große Überraschung am Boden des Säckchens ist Wolfenstein II: The New Colossus. Esliefert genau wie der Vorgänger wunderbar knackige und wuchtige Schießereien, dank derer es einfach rockt, mit dem Regime den Boden aufzuwischen.