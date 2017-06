Die E3 2017 war voller Highlights, mehr jedenfalls als in manch anderem Jahr. Sowohl spielerisch als auch optisch steckte die Messe voller Leckerbissen, die uns das Wasser im Mund zusammenlaufen ließen. Wir küren an dieser Stelle die unserer Meinung nach besten Spiele der E3. Wichtig ist: Es musste mehr als einen kleinen Trailer zu sehen gegeben haben.

Mit dicken Wummen fiese Nazis plätten – willkommen bei Wolfenstein! Die Fortsetzung zu Wolfenstein: The New Order knüpft an dessen Ereignisse an: In der Rolle von B. J. Blazkowicz legt ihr euch erneut mit den deutschen Besatzern an, die in den USA die Kontrolle übernommen haben. Ihr kämpft unter anderem in Roswell, den Sümpfen von New Orleans und dem zerstörten Manhattan. Bereits am 27. Oktober geht es rund. Abgesehen von den obligatorischen Schnitten bei der Symbolik dürfte es dann auch hierzulande heftig zur Sache gehen. Für besondere Aufmerksamkeit sorgte der erste Trailer, der Live-Action-Szenen und Spielgrafik humorvoll miteinander verband.