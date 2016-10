Episodenspiele sprießen in den letzten Jahren wie Pilze aus dem Boden. Der Vorteil liegt auf der Hand: Ein Kapitel ist genau die richtige Ration für einen Spieleabend, wenn die Zeit knapp ist. Im Idealfall steuert die Spannung gegen Ende jeder Episode auf einen Höhepunkt zu, weshalb das Format nicht selten vorzüglich zum Weiterspielen motiviert. Welche Titel die episodische Erzählweise am besten beherrschen, erfahrt ihr in unserer Top 10.

Top 10 - Episodenspiele Zocken in schmackhaften Häppchen. Hier kommen die zehn besten Episodenspiele.

Platz 10: Resident Evil Revelations 2

Ein bisschen alt, ein bisschen neu. Resident Evil 2 bringt die klassischen Figuren Barry Burton und Claire Redfield zurück und rückt sie stärker in den Mittelpunkt als je zuvor. Es vereint die unheimliche Atmosphäre der ersten Resident-Evil-Spiele, wie sie schon der Vorgänger zurückbrachte, und kombiniert sie mit dem modernen Kampfsystem, das Resident Evil 4 einführte. Apropos kombinieren: Die Missionen sind oft auf zwei Charaktere aufgeteilt, von denen einer für das Grobe, der andere für spezielle Aufgaben notwendig ist, wodurch eine interessante Dynamik entsteht. Trotz all des Lobgesangs schafft es Revelations 2 leider nicht immer, die Spannung vor Episodenende auf die Spitze zu treiben.