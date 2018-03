Fast jeder kennt und fürchtet sie: Bugs. Nein, nicht irgendwelche Alien-Käfer, sondern Fehler in Spielen, die euch das Weiterkommen erschweren oder gar unmöglich machen. Wir haben die zehn witzigsten und ärgerlichsten Probleme gesammelt. Bei einigen Games gilt: Zocken auf eigene Gefahr!

Platz 10: Red Dead Redemption – Pferde-Menschen

Im Wilden Westen auf Pferden reiten? Kann doch jeder! Warum also nicht mal auf einer Lady durch die Prärie heizen? Oder einem Kerl? Was?! Richtig gelesen, unter Umständen bekommt ihr in Red Dead Redemption die Möglichkeit, ein paar Runden auf einem Pferde-Menschen zu drehen: Ein Bug stellt die beliebten Reittiere als NPCs dar, während sie technisch jedoch weiterhin als Pferde behandelt werden. Also einfach mal huckepack gehen und ab dafür. Das sieht zwar bekloppt aus, macht aber sehr viel Spaß und bringt euch sogar ans Ziel.