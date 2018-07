Das Sommerloch ist kaum zugeschüttet, da stehen schon die nächsten Topspiele in den Startlöchern. In den kommenden Monaten mangelt es nicht an Futter für Konsole und PC: An diesen zehn Spielen führt kaum ein Weg vorbei.

Top 10 - Die besten Spiele des zweiten Halbjahres 2018 Auch im kommenden Halbjahr reißt der Nachschub an großen Spielen nicht ab. Wir sagen euch, welche Hits zwischen August und September erscheinen.

Platz 10: Assassin’s Creed - Odyssey

Ein Jahr nach dem Ägyptenabstecher steht das antike Griechenland im Reiseführer für Assassinen. Wahlweise mit Alexios oder Kassandra begebt ihr euch auf ein groß angelegtes Abenteuer, das rund 400 Jahre vor Origins stattfindet. Es gibt neue Fähigkeiten sowie einmal mehr einen umfangreichen Skilltree. Zudem sollen sich eure spielerischen Entscheidungen stärker auf den Verlauf der Geschichte auswirken. Die ersten gezeigten Szenen versprechen ein auch optisch erneut starkes Actionabenteuer. Assassin’s Creed: Odyssey erscheint am 5. Oktober für Playstation 4, Xbox One und PC.