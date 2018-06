Bethesda erweitert das Fallout-Universum mit einem neuen Ableger der postapokalyptischen Rollenspielreihe. Doch bevor wir wirklich wissen, was Fallout 76 genau für eine Art Spiel wird, wollen wir die Serie zelebrieren. Deshalb haben wir für euch die aufregendsten Momente aus Fallout herausgesucht.

Platz 10: Liberty Prime - Fallout 3

Was gibt es besseres, als mit einem riesigen Kampfroboter der Bruderschaft im Schlepptau durch die Gegend zu ziehen und Enklaven-Stützpunkte zu zerstören? Eben. Der Moment in Fallout 3: Broken Steel ist vollgepackt mit krachender Action und witzigen Sprüchen aus der Propagandamaschine der US Armee. So cool, dass Liberty Prime auch nochmal im Nachfolger auftaucht. "Demokratie ist nicht verhandelbar."