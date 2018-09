Insomniacs Spider-Man soll den Comics so nah wie kaum ein Videospiel zuvor kommen. Aber es gibt so viel mehr Helden abseits von Spidey und Batman, die sich auch auf dem Bildschirm als absolute Könner behaupten. Diese zehn auf Comics basierenden Spiele solltet ihr unbedingt gespielt haben.

Platz 10: Alien versus Predator 2

Den Status als übelste Kreaturen im Weltraum wird dem Xenomorph und dem Predator niemand aberkennen. Was also, wenn die beiden tödlichen Aliens aufeinandertreffen? Seit 1989 gibt es in Form der Alien-vs.-Predator-Comics zahlreiche blutige Antworten auf diese Frage. Und schon lange bevor die extraterrestrische Auseinandersetzung 2004 durch einen ersten Kinofilm größere Bekanntheit erlangte, bekriegten sich die fremden Wesen auf PC und Konsolen.

Eines der Besten AvP-Spiele ist Alien versus Predator 2 aus dem Jahr 2001. Neben einem Multiplayer-Modus, in dem ihr wahlweise einen Predator, ein Alien oder einen Marine spielt, hatte Monolith Productions schon damals einen interessante Erzählweise für den Story-Modus des First-Person-Shooters parat. Jede Figur erlebt ihre eigene Geschichte, die jedoch auch Berührungspunkte zu den anderen Ereignissen hat.