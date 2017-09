Heiße Schießeisen auf der gamescom. Wer was für Kimme und Korn übrig hat, wurde auf der Messe mit hochkarätigen Shootern überschüttet. Diese 10 haben uns am besten gefallen!

Platz 10: Battlefield 1: In the Name of the Tsar

Was soll denn Battlefield 1 jetzt schon wieder in einer Topliste? Das Spiel gibt’s doch längst! Ja, mag sein, aber in wenigen Wochen erscheint mit „In the Name of the Tsar“ die zweite große Erweiterung für den Ego-Shooter von Electronic Arts. Da musste Battlefield 1 auf der Gamescom natürlich nochmal die Muskeln spielen lassen. Sechs neue Karten, weibliche Soldaten, die russische Armee, 11 neue Waffen und vieles mehr erhöhen den Umfang des ohnehin schon großen Titels noch einmal enorm. Allein dafür hat sich der Titel einen Platz in dieser Liste verdient.