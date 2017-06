Keine E3 kommt ohne fette Neuankündigungen aus. Auch dieses Jahr hatten die Entwickler und Publisher wieder einige Spiele im Gepäck, die wir vorher noch nicht kannten. Ein paar kamen ziemlich unerwartet, bei anderen wiederum brodelte schon eine ganze Weile die Gerüchteküche. Von den Neuankündigungen, die wir in Los Angeles gesehen haben, fanden wir diese zehn am vielversprechendsten.

Platz 10: The Evil Within 2

Ein neuer Albtraum erwartet Detective Sebastian Castellanos und damit auch Euch. The Evil Within 2 setzt die Horrorstory des ersten Teils fort, soll jedoch deutlich persönlicher werden. Der traumatisierte Polizist sucht nach seiner totgeglaubten Tochter, die allem Anschein nach in die Fänge des Bösen geraten ist. Spielerisch erwarten Euch erneut schaurige Areale und fiese Monster, denen Ihr mit allerlei Waffen Einhalt gebietet. Mehr als ein Trailer war bisher nicht zu sehen, doch der lässt bereits auf einen schaurig-schönen Trip hoffen.