2017 ist fast zu Ende. Zeit, auf die Spiele zurückzublicken, dank derer es sich wirklich gelohnt hat, eine PS4 zu besitzen. Vorhang auf für die Crème de la Crème mit dem Gütesiegel: Only on PS4!

Platz 10: Gran Turismo Sport

“The Real Driving Simulator” probiert es diesmal mit einem neuen Konzept. Bei GT Sport stehen Online-Rennen gegen andere PS-Profis im Mittelpunkt. In diversen Cups und Rennserien versucht ihr zuerst in der Qualifikation und danach im Rennen möglichst auf das Siegerpodest zu kommen. Wer dagegen offline den gepflegten Bleifuß ausleben will, muss sich mit diversen, teils arg knackigen Fahrprüfungen und Einzelrennen begnügen. Außerdem braucht ihr für den Motorsport-Spaß eine stabile Internetverbindung, denn Gran Turismo Sport setzt auf das Always-Online-Prinzip. In Sachen Fahrverhalten und Grafik tischt Sonys Rennspiel wieder einmal ordentlich auf. Gerade die Automodelle sind eine Augenweide – und können im Fotomodus Scapes richtig schick in Szene gesetzt werden.