Das Spielejahr 2016 war gezeichnet von zahlreichen Blockbustern, die man bereits vorab auf der Rechnung hatte. Abseits dessen gab es aber auch etliche Titel, die es geschafft haben, uns entgegen der Hochrechnungen freudig zu überraschen. Wir haben uns durch alle Spiele gewühlt, die in diesem Jahr aus dem Nichts gekommen sind uns vom Hocker gehauen haben. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um eine AAA-Produktion oder einen Indie-Titel handelt.

Platz 10: Hitman

Als das erste Mal verlautbart wurde, dass der neue Ableger von Hitman in Episoden erscheinen soll, waren die Reaktionen verhalten. Kaum einer konnte sich vorstellen, wie dieses Veröffentlichungsformat auf ein Stealth-Game anwendbar sein sollte. All jene haben sich jedoch mächtig getäuscht. Hitman funktionierte in mundgerechten Häppchen ideal und sorgte so das ganze Jahr über für neue Motivation, wieder mehr Zeit mit Agent 47 zu verbringen.